El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares , ha explicado este domingo que la información que le llega desde Siria , que ha caído en manos de los insurgentes , es de "tranquilidad" y que de la pequeña colonia de nueve españoles que hay allí tan sólo uno ha pedido salir del país. Horas antes, las fuerzas rebeldes se comprometían a no usar armas químicas .

"La primera prioridad es esa muy pequeña colonia de españoles", ha dicho Albares en declaraciones a TVE, detallando que se trata de cinco españolas casadas con sirios, además de cuatro cooperantes, con los que Exteriores está ya en contacto . También hay un centenar de sirio-españoles que no han manifestado su deseo de abandonar el país, según el ministro.

"Cuando he hablado con el encargado de negocios de la Embajada de España en Damasco me ha dicho que la situación es de tranquilidad, como ha sido en el resto de las ciudades que han ido siendo ocupadas por el nuevo grupo insurgente y que todo indica que no habrá una desbandada sino colaboración con este Gobierno", ha continuado Albares.