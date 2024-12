Las autoridades de Nueva York han estrechado el cerco sobre el sospechoso de asesinar a tiros al director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare , Brian Thompson , según declaraciones de este sábado del alcalde neoyorquino, Eric Adams , recogidas por ' The New York Post '.

"El cerco se está cerrando", afirmó Adams en un evento navideño de la Liga Atlética de la Policía en Harlem. Según informa 'The New York Post', el alcalde evitó revelar públicamente la identidad del sospechoso para no darle ventaja y permitir a la policía continuar con sus labores de investigación.