Luigi Mangione, el joven acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthCare, se habría inspirado en las ideas de Ted Kaczynski, Unabomber

Unabomber, quien perpetró atentados bomba mortales entre 1978 y 1995, ya fallecido, publicó 'La sociedad industrial y su futuro'

Luigi Mangione, el presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare: "Esto es un insulto a la inteligencia del pueblo"

Luigi Mangione, el joven de 26 años detenido el pasado lunes como presunto autor del asesinato del CEO de UnitedHealthCare en Nueva York, se mostró antes del crimen como un seguidor de las ideas de Theodore Kaczynski, alias Unabomber, un hombre encarcelado por perpetuar una serie de atentados bomba en Estados Unidos entre 1978 y 1995 y que escribió un manifiesto que habría inspirado al joven arrestado por la muerte de Brian Thompson.

En primer lugar, cabe destacar que Mangione publicó en la plataforma Goodreads una reseña sobre el manifiesto de Unabomber, llamado 'La sociedad industrial y su futuro'. El joven escribió en enero en una cuenta asociada a él y describió el texto de Kaczynski como “profético”, además de subrayar que "cuando todas las demás formas de comunicación fallan, la violencia es necesaria para sobrevivir".

El joven dio al manifiesto de Unabomber una calificación de cuatro estrellas (de cinco posibles). Asimismo, destacó una reseña similar de otra persona en un hilo de Reddit, según 'CNN', y el día de su arresto se encontró un documento escrito a mano por él de 262 palabras que pueden reflejar los sentimientos del documento de Kaczynski. Antes del asesinato de Brian Thompson, el chico había estado prácticamente desaparecido desde verano, cuando dejó de publicar cometarios en línea sobre libros y generó preocupación en su entorno. Su madre, de hecho, llegó a presentar una denuncia para localizarle, recogen diversas fuentes estadounidenses, como 'ABC7 New York'. Al parecer, estaba planeando el crimen. Incluso barajó llevar a cabo un atentado bomba, el 'modus operandi' de Unabomber. Pero se decantó por usar una pistola fantasma.

¿Quién fue Theodore Kaczynski, alias Unabomber?

Ted Kaczynski, conocido en la historia del crimen con el alias de Unabomber, fue un profesor de matemáticas que se formó en la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts. El hombre fue buscado por primera vez por las autoridades en 1978, cuando fabricó una bomba casera e hizo que explotara en una universidad de Chicago. Después, en los siguientes años, siguió perpetrando atentados bomba, hasta 1995. Los investigadores del FBI se volcaron con el caso.

Kaczynski pasó desapercibido durante años, pero el FBI pudo capturarle después de que su hermano identificara su prosa, su forma de expresión habitual, en el manifiesto que escribió con sus ideas y que denominó 'La sociedad industrial y su futuro'. Unabomber fue arrestado en 1996 en una cabaña de Montana y condenado a ocho cadenas perpetuas por los atentados con bomba que mataron a tres personas y dejaron a otras 23 personas heridas. Kaczynski falleció a los 81 años de edad mientras estaba en prisión, el 10 de junio de 2023.

¿Qué ideas recoge el manifiesto de Unabomber?

Como decíamos, Kaczynski, antes de ser detenido, publicó un tratado de 30.000 palabras que se conoció como el Manifiesto de Unabomber. En el documento, Kaczynski alegó una autoridad moral para su campaña mortal; justificó los ataques bomba en nombre de la preservación de la humanidad y la naturaleza del ataque de la tecnología y la explotación.

"No creo en nada". "Ni siquiera creo en el culto de los adoradores de la naturaleza o de la vida silvestre. (Estoy perfectamente preparado para arrojar basura en partes del bosque que no me sirven; a menudo arrojo latas en áreas taladas)". Son algunas de las reflexiones de Unabomber, que destacó en su texto su odio hacia las personas.

¿Quién mostró el manifiesto de Unabomber a Luigi Mangione?

Muchos se preguntan cómo tuvo conocimiento Mangione del Manifiesto de Unabomber. RJ Martin, el excompañero de habitación del joven, ha revelado a 'Fox News' que fue él quien le presentó a Mangione el documento que pudo dar forma a su futuro. Martin vivió con Mangione en Hawái entre enero y junio de 2022. Según Martin, Mangione encabezaba un club de lectura en el que sugería "un montón de libros interesantes" para leer. Uno de los primeros libros que leyó el grupo fue Outliers, de Malcolm Gladwell, que describe diferentes historias de éxito.

Posteriormente, Martin sugirió leer el documento de Kaczynski: "Propuse que leyéramos, en tono de broma, el Manifiesto de Unabomber. Siempre quise leerlo, pero nunca lo hice, así que esa fue mi sugerencia". Martin afirma que todos tuvieron una conversación "normal" al respecto, "nada que llamara la atención en ese momento, ningún enfado o afinidad especial hacia esas ideas, solo una conversación que invitaba a la reflexión". Martin ha subrayado, en cuanto a por qué lanzó aquella sugerencia, que tiene "una larga formación académica" y realmente disfruta "leyendo casi cualquier cosa, diferentes perspectivas, de derecha, izquierda, centro o progresista".

¿Qué opina el hermano de Unabomber sobre el crimen cometido por Luigi Mangione?

El hermano de Ted Kaczynski, David, ha concedido estos días una entrevista a 'NBC News' en la que ha revelado que espera que Mangione no haya contemplado a Unabomber como un "modelo clave". Además, destacó que las acciones de su hermano son como un "virus" y se mostró angustiado de que las acciones de Kaczynski hace décadas puedan motivar la violencia en la actualidad.

"(Sus acciones) podrían ser como un virus ,a menos que entiendan que era un hombre muy enfadado y perturbado", señaló David, que agregó: "No significa que sus ideas sean las de un lunático, pero su comportamiento, creo, es el de un lunático. En la medida en que haya podido intentar normalizar o reformular los actos violentos como algo beneficioso para la humanidad, es un terrible error".

¿Qué escribió Luigi Mangione en el escrito que llevaba consigo durante su arresto?

El manifiesto escrito por Mangione (y que le fue requisado), ha sido publicado por el periodista Ken Klippenstein, unos extractos que ya se habían mostrado en 'The New York Times' y 'TMZ'. Este es el texto completo: "A las autoridades federales, seré breve, porque respeto lo que hacen por nuestro país. Para ahorrarles una investigación larga, declaro claramente que no estaba trabajando con nadie. Esto fue algo bastante trivial: un poco de ingeniería social básica, diseño asistido por computadora (CAD) elemental y mucha paciencia. El cuaderno, si está presente, tiene algunas notas dispersas y listas de tareas pendientes que iluminan la esencia de todo. Mi tecnología está bastante protegida porque trabajo en ingeniería, así que probablemente no haya mucha información allí".

"Lamento cualquier conflicto o trauma causado, pero tenía que hacerse. Francamente, estos parásitos simplemente se lo buscaron. Un recordatorio: los Estados Unidos tienen el sistema de salud más caro del mundo, pero estamos aproximadamente en el puesto #42 en esperanza de vida. United es la [indescifrable] empresa más grande de los EE.UU. por capitalización de mercado, solo detrás de Apple, Google y Walmart. Ha crecido y crecido, pero, ¿y nuestra esperanza de vida? No, la realidad es que estos [indescifrable] simplemente se han vuelto demasiado poderosos y continúan abusando de nuestro país para obtener enormes beneficios porque el público estadounidense les ha permitido salirse con la suya. Obviamente, el problema es más complejo, pero no tengo espacio, y francamente no pretendo ser la persona más calificada para exponer todo el argumento. Pero muchos han señalado la corrupción y la avaricia (por ejemplo: Rosenthal, Moore) hace décadas, y los problemas simplemente persisten. No es un problema de falta de conciencia en este punto, sino claramente un juego de poder en marcha. Evidentemente, soy el primero en enfrentarlo con tanta brutal honestidad".

