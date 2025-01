El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que no puede descartar a estas alturas que tenga que recurrir a medidas de presión militar o económica para poder controlar el canal de Panamá o el archipiélago de Groenlandia , un territorio ártico dependiente de Dinamarca y sobre el que el magnate se ha mostrado interesado hasta el punto de plantear su compra.

"No, no puedo descartar ninguna de esas dos" medidas, ha dicho Trump en una comparecencia ante los medios en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. "Lo que sí puedo decir es que necesitamos (el canal de Panamá y Groenlandia) para nuestros intereses económicos ", ha añadido el presidente al responder a una pregunta sobre ambos enclaves.

También ha dicho que, con él como presidente, "no había guerras", ya que fue él quien "derrotó a Estado Islámico", y ha señalado que la retirada estadounidense de Afganistán alentó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a invadir Ucrania, un conflicto que el magnate prometió en campaña solventar y que, ahora, cree que "podría escalar y ser mucho peor de lo que es". En Oriente Próximo, ha vuelto a emplazar a la milicia palestina Hamás a liberar antes del 20 de enero a todos los rehenes que tiene en su poder desde los atentados del 7 de octubre de 2023, ya que de lo contrario "estallará un infierno".