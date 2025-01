El Gobierno norteamericano no va a permitir que se repita ni siquiera un amago de estos incidentes. Prueba de ello es que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU ha declarado el recuento como un Evento Especial de Seguridad Nacional en una decisión sin precedentes para este protocolo electoral, hasta 2021 un mero trámite, cuando no una celebración democrática.

"Creo que no debe reescribirse, no creo que deba olvidarse (...) Si se fijan, he tendido la mano para asegurarme de que la transición sea fluida, tenemos que volver a un traspaso básico y normal del poder. No creo que debamos hacer como si no hubiera ocurrido", ha declarado.