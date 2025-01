Durante un coloquio en el marco del Foro Económico Mundial, el nuevo inquilino de la Casa Blanca ha recordado su experiencia con la burocracia europea, primero como empresario y luego durante su primer mandato presidencial y a través de las quejas de otras empresas , señalando que "no hay ninguna razón por la que no pueda ir más rápido".

"Creo que la Unión Europea tiene que acelerar su proceso. Tengo amigos que están en algunos de los países de la UE, gente estupenda, que quiere poder competir mejor, y no se puede competir ", ha comentado.

"Son empresas estadounidenses, te gusten o no, son empresas estadounidenses y no deberían estar haciendo eso, y eso es, en lo que a mí respecta, una forma de impuestos, así que tenemos algunas quejas muy grandes", ha subrayado.

"Mi mensaje a todas las empresas del mundo es muy simple. Vengan a fabricar sus productos en Estados Unidos y les aplicaremos unos de los impuestos más bajos de cualquier nación de la Tierra", ha resumido Trump, añadiendo que aquellas que prefieran no fabricar en el país "tendrán que pagar un arancel ".

Al inicio de su intervención, Trump también ha elogiado a Botín. " Conozco mucho tu banco y has hecho un trabajo fantástico . Enhorabuena", ha dicho.

Por otra parte, ha presumido de haber puesto fin al "increíblemente derrochador" 'Green New Deal', al que se ha referido como 'Green New Scam' (la Nueva Estafa Verde), incluyendo las regulaciones relacionadas con los vehículos eléctricos para "dejar que la gente compre el coche que quiera".

"Tienen que reducirlo", ha afirmado, sorprendido de que el cartel no tomase una decisión en este sentido antes de las elecciones presidenciales de noviembre. "No demostraron mucho cariño al no hacerlo", ha bromeado.