Al menos dos muertos y 10 heridos en un atropello múltiple en Francia

Un coche de color negro ha embestido a varias personas que se encontraban en una parada de autobús próxima a la estación de tren de Caen, en Francia

El sospechoso autor del accidente es un hombre de 26 años nacido en Rusia, que huyó del lugar tras el atropello y fue finalmente detenido a 15 metros del lugar

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Al menos dos personas han perdido la vida y una decena han resultado heridas después de que el conductor de un coche arrollara a un grupo de personas que esperaban en una parada de autobús próxima a la estación de tren de Caen, en Francia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 hora local y, según las primeras informaciones, un vehículo de color negro embistió a varias personas que se encontraban en la zona. La policía acordonó el lugar mientras los servicios de emergencia atendían a las víctimas.

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Según medios locales, la mayoría de los heridos son extranjeros, entre ellos ciudadanos afganos, egipcios y bangladesíes. Cuatro de ellos se encuentran en estado grave.

Las autoridades continúan la investigación

Según informaciones de medios franceses, el sospechoso autor del accidente es un hombre de 26 años nacido en Rusia. El conductor huyó del lugar tras el atropello y fue detenido a solo 15 metros del lugar de los hechos.

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Las autoridades investigan las circunstancias de lo ocurrido y tratan de determinar si el atropello fue intencionado.

Según 'BFMTV', el incidente podría haber estado precedido por una discusión en un bar, aunque las circunstancias y el posible vínculo con el atropello aún no han sido establecidos oficialmente.