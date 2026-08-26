Este nuevo reto viral en TikTok conocido como 'joyriding' consiste en robar coches o falsificar matrículas para despistar y provocar a los agentes de la policía, grabar la persecución y después subir el vídeo a redes

Hasta el momento, 12 personas han perdido la vida en diversos accidentes de tráfico motivados por esta tendencia viral entre los jóvenes que busca conseguir seguidores y likes

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En Reino Unido investigan el reto viral que podría estar detrás de los accidentes de trafico que ya le han costado la vida a 12 personas. Se trata del conocido como 'joyriding' o conducción temeraria, unos vídeos que circulan por TikTok y muestran impresionantes temeridades al volante.

El pasado fin de semana en Middlesbrough, al noreste de Inglaterra, fallecieron siete personas, dos de ellas policías, después que el vehículo en el que viajaban cinco jóvenes y que circulaba en dirección contraria se estrellara contra el coche policial. En Dublín, Irlanda, un accidente similar dejó cinco jóvenes fallecidos, además de tres mujeres y un niño heridos.

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En ambos siniestros, los integrantes de los vehículos compartieron a través de redes sociales un vídeo escapando de la policía, una práctica que, según investigan, podría estar ligada al conocido como 'joyriding', conducción temeraria en su traducción al español.

Este nuevo reto viral en TikTok consiste en robar coches o falsificar matrículas para despistar y provocar a los agentes de la policía, grabar la persecución y después subir el vídeo a redes con el objetivo de obtener likes y ganar seguidores.

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El Gobierno estudia lo sucedido a la espera de la ley que prohíbe las redes sociales a menores de 16 años

El gobierno ya ha tomado medidas y ha pedido a TikTok que explique qué hace con el contenido que ensalza la actividad ilegal. También está revisando los algoritmos que favorecen la viralización de estos vídeos.

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'La Vanguardia' recoge unas declaraciones del diputado Alan Kelly, presidente de la comisión de artes, medios de comunicación, cultura y deporte, en las que explica que tras estos accidentes "han surgido serias dudas sobre la difusión en redes sociales de contenido que parece glorificar comportamientos peligrosos e ilegales en nuestras carreteras".

Todo ello ocurre mientras Reino Unido espera la entrada en vigor de la ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años.