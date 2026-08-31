Se busca a 17 personas desaparecidas en el hundimiento del ferry frente a la costa norte de Chipre

Un ferry se hunde con 267 personas a bordo en la costa del norte de Chipre: hay al menos siete muertos

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El capitán y los siete miembros de la tripulación de ferry naufragado, este domingo, han sido detenidos, según ha publicado The Independent. Se sigue buscando a 17 personas desaparecidas en el hundimiento del barco, frente a la costa norte de Chipre, en el que hay ocho fallecidos confirmados. Las causas del naufragio se están investigando.

La embarcación, con cerca de 270 personas a bordo, acababa de zarpar de la costa norte de Chipre, en la parte turca de la isla, con destino a Turquía, pero ha naufragado a unos siete kilómetros de puerto.

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Los pasajeros del ferry-catamarán esperaron en alta mar el rescate apiñados en la parte del casco que se mantenía a flote. Eso los afortunados, porque ocho cuerpos han sido recuperados, mientras se busca a otros 17.

En el rescate se han implicado embarcaciones civiles, de empresas privadas y de la Guardia Costera donde acudieron rápidamente a la zona, aunque para algunos la ayuda llegó tarde, como la niña ahogada antes los ojos de esta angustiada mujer que no pudo hacer nada. Ellos, los supervivientes, temieron por sus vidas y otros náufragos lamentaron la muerte de varios compañeros de viaje.

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Se investiga si un golpe de mar provocó el naufragio del ferry

Al menos ocho pasajeros no tuvieron la fortuna de regresar a puerto como este grupo de rescatados, que mojados, asustados, pero vivos tras el naufragio del barco. Hay otros 17 desaparecidos mientras se investiga si un golpe de mar pudo provocar el accidente.

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Ha sido un fin de semana trágico en las costas de Chipre, ya que este sábado un fuerte temporal provocó en el sur varios naufragios. Una embarcación de paseo terminó a la deriva y se acercó a los arrecifes de la peor forma. El oleaje la empujó continuamente contra las rocas y la violencia de las rocas la dejó prácticamente desintegrarla.