Los trabajos de salvamento se han producido mientras las llamas seguían consumiendo la enorme embarcación

El Gobierno ha explicado que el barco navegaba desde Surabaya a la de Makassar cuando se detectó el incendio

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Al menos cinco personas han muerto y otras 41 aún están siendo buscadas este domingo en Indonesia después de que se registrara un incendio en un ferry con más de 200 pasajeros en medio del mar en la provincia de Java Oriental, a unos 700 kilómetros al este de Yakarta, han informado autoridades del archipiélago.

Los servicios de emergencia de Indonesia han explicado que hasta las 16.00 hora local (9.00 GMT) los equipos de ayuda desplegados en la zona, cerca de la isla de Madura, habían confirmado la muerte de cinco personas que iban a bordo del Mutiara Sentosa 2 y el rescate con vida de otras 225.

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Además, en los mismos informes enviados a periodistas, los rescatistas han cifrado en 41 el total de personas que aún no han podido ser halladas. Los trabajos de salvamento se han producido mientras las llamas seguían consumiendo la enorme embarcación, como muestran las imágenes difundidas por el Ministerio de Transporte del país asiático.

El barco navegaba desde la localidad de Surabaya a la de Makassar

En una nota de prensa, el Gobierno ha explicado que el barco navegaba desde la localidad de Surabaya a la de Makassar cuando detectó el incendio, que se extendió por buena parte de la embarcación. Algunas personas saltaron hacia el agua, según los vídeos publicados por los rescatistas.

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Varios de estos supervivientes lograron llegar a nado hasta los seis barcos que se acercaron a la zona del siniestro, donde todavía intentan rescatar al resto de pasajeros y tripulantes, sin que queden claras de momento las causas del incendio.

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Hasta ahora no se ha publicado el listado de pasajeros del Mutiara Sentosa 2, que cubría una ruta usada mayoritariamente por indonesios residentes en Java Oriental.

Otro ferry con 580 personas a bordo se incendió en 2025

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

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En julio de 2025, otro ferry con 580 personas a bordo se incendió en la provincia de Célebes Septentrional, un incidente que dejó tres muertos y por el que decenas de pasajeros saltaron al mar para escapar de las llamas.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.