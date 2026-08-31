Estados Unidos afirma que es otro intento de la Guardia Revolucionaria de intimidar al transporte comercial regional mediante desinformación

Estados Unidos reanuda sus ataques contra Irán y Teherán golpea sus bases militares en Jordania en respuesta

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El Ejército de Estados Unidos ha tildado de "falsas" este lunes las declaraciones de la Guardia Revolucionaria iraní sobre el incendio en un "superpetrolero" tras impactar contra dos minas en la ruta sur del estrecho de Ormuz, donde Washington tiene una importante presencia militar para garantizar el tránsito marítimo en el estratégico paso.

"Ningún barco ha chocado contra minas en el estrecho de Ormuz. Este es otro intento de la Guardia Revolucionaria de intimidar al transporte comercial regional mediante desinformación", ha señalado el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un mensaje difundido en redes sociales en el que tilda de "falsos" estos hechos. Mientras, la tensión se mantiene tras los ataques de Estados Unidos contra Irán y Teherán.

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La embarcación quedó "completamente inmovilizada", según la Guardia Revolucionaria

La Armada de la Guardia Revolucionaria había afirmado durante la madrugada en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim que la embarcación quedó "completamente inmovilizada" tras incendiarse por el impacto de dos minas navales mientras "transitaba por la ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz".

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"El destino de los buques que violen las normas de seguridad del estrecho de Ormuz no será diferente", indicó, en alusión a las normas impuestas por Teherán en el marco de su ruta por el estrecho de Ormuz, que discurre por el norte del estratégico paso.

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Irán se han pronunciado en repetidas ocasiones contra la viabilidad del tránsito marítimo a través del corredor sur. De hecho, el pasado martes, al anunciar un principio de entendimiento con Omán para la gestión del tráfico por el estratégico paso, Teherán aseguró que el pacto incluye el cierre de esta ruta, que Estados Unidos alega controlar en coordinación con socios regionales.