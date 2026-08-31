EEUU lanzó varios misiles contra la isla de Larak, en el Estrecho de Ormuz

La Guerra de Irán cumple seis meses: EEUU continúa asfixiando económicamente a Teherán

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Estados Unidos ha vuelto a atacar Irán, por primera vez en casi un mes y con la amenaza de asfixiar económicamente a Teherán. Washington ha explicado que los misiles a la isla Larak buscan impedir que Irán amenace el tráfico marítimo mundial en el estrecho de Ormuz. El presidente iraní ha prometido una respuesta "contundente" y pocas horas después ha lanzado misiles a bases estadounidense en Jordania.

Irán ha informado, este lunes, que ha lanzado ataques contra posiciones militares estadounidenses en Jordania en represalia por los primeros bombardeos de Washington en su territorio en un mes, lo que supone un nuevo repunte de la guerra iniciada por EEUU y que dura ya seis meses.

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Estados Unidos ha asegurado que los ataques en Larak, una pequeña isla en el estrecho de Ormuz tenían como objetivo impedir que Irán colocara más minas navales en el estrecho, pocos días después de anunciar que había concluido las labores de desminado en esta vía marítima estratégica.

Teherán, por su parte, considera que las acciones de EEUU e Israel tienen como "único factor" crear inseguridad en el estrecho de Ormuz. El Ministerio de Exteriores de Irán ha condenado "enérgicamente" este lunes la "agresión militar estadounidense" contra la isla de Larak, donde las autoridades iraníes han reconocido un número indeterminado de combatientes muertos y heridos, al tiempo que ha defendido la naturaleza "defensiva" de las réplicas iraníes contra bases militares en Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

Irán ha defendido los "golpes defensivos y aplastantes" a los que las Fuerzas Armadas iraníes han "sometido a las bases militares estadounidenses ubicadas en Jordania", que ha identificado como "fuente y apoyo de la agresión militar estadounidense", sin aludir a la base emiratí atacada por el Ejército de Irán.

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La cartera liderada por Abbas Araqchi ha instado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al secretario general de la Organización, António Guterres, a "cumplir con sus obligaciones de preservar la paz y la seguridad internacionales y exigir responsabilidades al agresor".

También, ha aseverado que "es evidente que la plena responsabilidad por las consecuencias de las nuevas acciones agresivas de Estados Unidos y la continuación del bloqueo naval y la guerra económica contra Irán recae sobre el régimen estadounidense", así como de "todas las partes que, de cualquier forma, colaboren o participen en la preparación y ejecución de las acciones ilegales y abusivas de Estados Unidos".

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"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán no dudarán en ejercer su derecho inherente a la legítima defensa y responderán con decisión a cualquier agresión militar del enemigo de manera apropiada", ha espetado.

La diplomacia iraní también se ha referido a la situación en el estrecho de Ormuz, donde ha argumentado que "el único factor que ha hecho insegura la ruta marítima en la región son las acciones ilegales y agresivas de Estados Unidos y del régimen sionista, que comenzaron con el ataque a Irán el 28 de febrero y han continuado de diversas formas durante los últimos seis meses, incluyendo el bloqueo naval y otras acciones provocadoras e intervencionistas".