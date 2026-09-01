Aumentan a dos las víctimas mortales tras las inundaciones del Gran Cañón, en Estados Unidos, y una persona continúa desaparecida

Un muerto, 15 desaparecidos y más de 60 evacuados en las inundaciones repentinas del Gran Cañón, EEUU: se prevén más crecidas

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ArizonaLas labores de búsqueda y rescate continúan en el Gran Cañón, en Arizona (EE.UU.), después de que una inundación repentina dejara al menos dos muertos, un desaparecido y más de 80 turistas evacuados, informó el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

El cuerpo de un hombre de 46 años fue recuperado la noche del domingo cerca de Crystal Rapids, en el río Colorado, mientras equipos del NPS y del Departamento de Seguridad Pública de Arizona continúan buscando a excursionistas y otras personas que pudieran encontrarse en las zonas afectadas. Las autoridades confirmaron más tarde a medios locales que otro cuerpo fue recuperado, sin dar más detalles sobre dónde fue hallado o los datos de la víctima.

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La inundación en el Gran Cañón

La inundación ocurrió el sábado por la tarde en Bright Angel Canyon y el área de Phantom Ranch. Las aguas arrastraron grandes rocas y escombros hacia el río Colorado, destruyeron casi todas las pasarelas sobre Bright Angel Creek y causaron daños importantes en la infraestructura del parque.

Las autoridades mantienen cerrados Phantom Ranch, Bright Angel Campground y parte del sendero North Kaibab, mientras advierten de nuevas lluvias y tormentas que podrían provocar más inundaciones repentinas en la zona.

Restricciones tras la inundación

El temporal también dañó la principal tubería que abastece de agua al parque, por lo que se han impuesto restricciones al consumo y se han suspendido las estancias nocturnas dentro del Gran Cañón.

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El Parque Nacional del Gran Cañón ocupa el cuarto lugar entre los parques nacionales más visitados de Estados Unidos, con más de 4,4 millones de visitas recreativas en 2025.