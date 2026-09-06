"Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera", ha compartido

El Gobierno acondiciona una nueva explanada en Ceuta para albergar a migrantes bajo la atenta mirada de los ciudadanos por la proximidad a una escuela infantil

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CeutaEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este domingo al Gobierno de España de tener "cero control" sobre la frontera con Marruecos y ha calificado de "triste" la situación migratoria en Ceuta.

"Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera. ¡Vaya!", ha apuntado el mandatario estadounidense en una publicación en sus redes sociales.

España, un "país arruinado"

El inquilino de la Casa Blanca ya tachó a España el pasado jueves como "país arruinado", y también se refirió a la crisis en Ceuta en los primeros días del cruce en tromba de unos 80.000 migrantes desde Marruecos cuando atribuyó la situación a las "leyes débiles" y "una mala gestión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras afirmar que las autoridades españolas "no sabían que hacer" ante la llegada masiva de personas.

Trump entonces hizo referencia a la interpretación de que la sentencia del Tribunal Supremo español del mes de julio prohíbe devolver a migrantes que lleguen a nado, asunto que precisamente ha sido puesto como ejemplo por el Gobierno de España de los bulos que promovieron el cruce masivo de migrantes.