Doce personas han muerto y 309 más han resultado heridas como consecuencia del ataque

Los hutíes han advertido que "todas las aerolíneas" que operen en espacio aéreo saudí son "objetivos potenciales"

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Al menos doce personas han muerto y 309 más han resultado heridas como consecuencia del ataque lanzado este sábado por las milicias hutíes contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad que ha provocado la evacuación de parte de sus instalaciones y la cancelación de algunos vuelos.

"La Autoridad General de la Aviación Civil (saudí, GACA) aclara que el ataque ha provocado doce muertes, incluidas las de cuatro ciudadanos saudíes y residentes de las siguientes nacionalidades: dos bangladeshíes, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio, un palestino y un sudanés", ha informado este organismo en un comunicado oficial.

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Además, el ataque ha causado 309 heridos, "incluidos varios individuos en estado crítico". "Todos los heridos están recibiendo la atención médica necesaria en varios hospitales", ha especificado. Asimismo ha causado "daños materiales" que se están evaluando.

Los hutíes advierten de que "todas las aerolíneas" que operen en espacio aéreo saudí son "objetivos potenciales"

El portavoz militar de los rebeldes hutíes de Yemen, Yahya Sari, ha advertido este domingo a "todas las compañías aéreas" y sus a trabajadores del riesgo de operar en territorio saudí, asegurando que podrían ser objetivos "potenciales" de la milicia.

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"Las Fuerzas Armadas de Yemen reiteran su advertencia a todas las compañías aéreas, expertos, empleados, trabajadores y viajeros para que no utilicen los aeropuertos ni el espacio aéreo saudíes, ya que son objetivos potenciales y lugares donde nuestras fuerzas pueden llevar a cabo operaciones, con la excepción de los aeropuertos de La Meca y Medina", ha afirmado el portavoz castrense en un breve comunicado difundido en redes sociales.

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En la misma nota, Sari ha responsabilizado además a las autoridades saudíes de las posibles consecuencias de "cualquier intento fallido de interceptación", al tiempo que ha instado a Gobierno, profesionales del sector y población a no tomar en vano su aviso. "Instamos a todos a que se tomen en serio nuestras advertencias", ha agregado.

El representante de las fuerzas hutíes ha reiterado asimismo el "compromiso" ya declarado del grupo insurgente, subrayando que continuarán con sus acciones "aeropuerto por aeropuerto, bloqueo por bloqueo y escalada por escalada, hasta que se alcancen sus objetivos".