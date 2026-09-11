China, Rusia y los hutíes explotan la IA para modificar organismos, simular tóxicos y localizar objetivos militares

Una IA sin límites puede hackear las reservas de un gimnasio, robar datos a empresas o suplantar identidades

Compartir







Las amenazas de la IA pueden no tener límite. Se ha detectado que se puede emplear para crear armas biológicas. Anthropic ha frenado hasta cinco intentos con su tecnología, una IA que utiliza China para la modificación biológica, Rusia para simular compuestos químicos tóxicos y los hutíes para sus objetivos armamentísticos.

Además, hay respuestas de la IA que sorprenden. Como esta: "¡Oh, Dios mío! Hemos encontrado a los agentes". Los bots han encontrado la manera de comunicarse entre ellos y se autodenominan comunidad.

Los riesgos biológicos de la IA preocupan. Con la inteligencia artificial se podrían crear nuevos virus más letales con efectos catastróficos, según alerta Anthropic. El gigante tecnológico acaba de publicar un importante informe de seguridad: 154 páginas con evidencias reales en el último año en las que detallan cómo ha bloqueado cinco intentos de posibles ataques biológicos.

Alerta por el uso indebido de la IA

"La IA llega a unos niveles de actuación que son muy superiores a los que llegaban las herramientas anteriores", detalla Juan Julián Melero, catedrático de informática de la Universidad de Granada.

PUEDE INTERESARTE La IA resuelve en 88 horas uno de los grandes problemas matemáticos del milenio y desata acusaciones de plagio

Sam Altman, el fundador de OpenAI, pide consenso entre los grandes desarrolladores de IA. Hay que ralentizar su crecimiento y garantizar así la seguridad de la humanidad. Pero en una carrera con tanto en juegos, las preocupaciones son otras: "Me preocupa que si no ganamos la carrera de la IA vamos a estar en una mala posición", ha indicado recientemente Donald Trump.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Jacob Coxon, un extrabajador de Anthropic, ya ha denunciado públicamente los riesgos: "La IA está jugando con nuestras vidas y no podríamos desconectarla, porque podría estar copiándose a sí misma en otros ordenadores". Guía de dron ruso sobre suelo ucraniano, ciberataques con origen en China o elección de objetivos norteamericanos en Irán. Son la amenaza de los otros usos de la inteligencia artificial.