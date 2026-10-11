Un ataque con un proyectil desconocido ha impactado en la Terminal 4 de pasajeros

La coalición liderada por Arabia Saudí informa de que las defensas antiaéreas han interceptado y destruido un misil de crucero

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Este domingo ha sido atacado de nuevo el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, la capital de Arabia Saudí, después de que el sábado los hutíes mataran a doce personas e hirieran a más de 300 en otro ataque contra estas instalaciones.

"Un ataque con un proyectil desconocido ha impactado en la Terminal 4 de pasajeros del Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad y ha causado un incendio", ha explicado en un comunicado la coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional.

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Las defensas antiaéreas han interceptado y destruido un misil de crucero

"El incendio resultante de la agresión y el lugar están siendo investigados directamente por las autoridades competentes", ha añadido el portavoz en un mensaje publicado en redes sociales.

En un mensaje posterior, la coalición informa de que las defensas antiaéreas han interceptado y destruido un misil de crucero en las inmediaciones del aeropuerto de Riad.

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Mientras, continúan los enfrentamientos en Yemen entre las milicias hutíes que controlan el norte y el centro del país, incluida la capital, Saná, y las fuerzas del Gobierno reconocido por la comunidad internacional, con sede en Adén. Este mismo domingo los hutíes han denunciado ataques aéreos contra el aeropuerto de Saná sin que haya trascendido ninguna cifra de víctimas.