Donald Trump ha reprochado al presidente de Ucrania que "no quiere acabar esta guerra" por el dinero que le han dado los países de Europa y el anterior gobierno estadounidense

Volodímir Zelenski ha afirmado que Trump parece estar intentando forzar una capitulación de Ucrania ante Rusia con medidas como el acuerdo para la compra de diésel ruso

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reprochado este domingo al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que "no quiere acabar esta guerra" por el dinero que le han dado los países de Europa y el anterior gobierno estadounidense. Zelenski, por su parte, ha afirmado que Trump parece estar intentando forzar una capitulación de Ucrania ante Rusia con medidas como el acuerdo para la compra de diésel ruso o las restricciones a la ayuda militar a Kiev.

Hace más de cuatro años desde el inicio de la guerra de Ucrania, un conflicto que se extiende hasta día de hoy con gran escalada de ataques y con Trump cada vez más cerca del presidente de Rusia, Vladímir Putin. El mandatario estadounidense ha asegurado que Zelenski pudo haber conseguido hace dos años "un acuerdo mejor del que puede conseguir ahora".

"Su país es un caos, una gran parte de su territorio se ha perdido, sus océanos y mares ya no están y su población masculina está bajo mínimos, heridos y/o muertos", ha argumentado. "¡Quiero que esta guerra termine!", ha expresado.

Trump justifica la compra de diésel ruso como parte de las negociaciones para poner fin a la guerra

En cuanto al acuerdo para la compra de diésel ruso, Trump ha argumentado que se enmarca en las negociaciones para terminar con la guerra. "No quiero hacer nada que aleje tontamente a Rusia de la mesa de negociación", ha señalado. De hecho, ha subrayado que "se están haciendo grandes avances" y ha mencionado en particular las negociaciones para el intercambio de prisioneros.

También ha defendido su decisión de no firmar la conocida como Ley Graham con nuevas sanciones contra Rusia, pues dice, firmarlo haría que el país se retirara de las negociaciones. Trump ha advertido de que ahora "Rusia está haciendo muy poco para ayudar a la República Islámica de Irán comparado con lo que podría estar haciendo". "Quiero que siga así y así será a menos que gente estúpida se interponga", ha remachado.

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Por último, ha insistido en el "grave daño" que estarían haciendo los ataques ucranianos contra las refinerías rusas, "también en Estados Unidos". "Agricultores, rancheros y empresas de todo tipo se ven enormemente afectados, pero Rusia sigue enviando millones de barriles de diésel a bajo precio", ha argüido.

Zelenski considera que Trump parece estar intentando forzar una capitulación de Ucrania ante Rusia

Por su parte, el mandatario ucraniano dice creer "que se han dado pasos para convencer a Ucrania para que capitule. No estoy diciendo que este sea el objetivo de nuestros aliados. No quiero pensar que nuestros aliados estadounidenses pueda terminar antes a costa de Ucrania. Pero eso es lo que parece", ha afirmado Zelenski en una entrevista con la agencia de noticias 'Bloomberg'.

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Zelenski ha criticado en los últimos días las limitaciones que parece tener el sistema de comunicación por satélite estadounidense Starlink para su utilización con fines militares en territorio ruso o la ralentización de los envíos de misiles de intercepción Patriot.

También ha asegurado que Estados Unidos envía solo doce misiles Patriot al mes a Ucrania, una cuarta parte de lo que enviaba el anterior presidente, Joe Biden. "Hemos pagado por esas armas", ha argumentado. "Parte de las entregas están ya autorizadas, pero el resto no y no es una cuestión técnica", ha recalcado.

El dirigente ucraniano ha advertido de que son "días peligrosos antes de las elecciones", en referencia a las elecciones de mitad de mandato estadounidenses del 3 de noviembre. "Pero después de las elecciones la vida sigue y creo que será más calmado", ha indicado.