Esperanza Calvo 16 OCT 2026 - 16:39h.

Defiende las críticas de Ucrania al acuerdo de EEUU y Rusia: "No están matando, es lógico que queramos defendernos"

Zelenski pide a la OTAN que no cese el suministro de armas a Ucrania para compensar los bloqueos a Starlink

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La imagen de António Costa y Ursula Von der Leyen escoltando a Volodímir Zelenski concentra la gravedad del momento. Los dirigentes europeos quieren demostrar que el apoyo de la Unión Europea a Ucrania sigue siendo tan fuerte como siempre. Pero ahora tendrán que ayudar al país a superar el que puede ser su invierno más crudo. “Agradezco que la Unión Europea esté con nosotros”. Es lo primero que ha dicho Zelenski en Bruselas.

Ucrania se ha quedado sin interceptores Patriot, Washington ha restringido temporalmente el servicio militar de Starlink y Donald Trump ha pactado con Vladímir Putin un acuerdo sobre el diésel sin conseguir que Rusia deje de bombardear territorio ucraniano. Y, sin embargo, las críticas del presidente estadounidense se dirigen contra Zelenski. ·No soy muy partidario de Zelenski. Ha destruido Ucrania”, afirmaba Trump en su última entrevista.

A solo 18 días de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, Trump culpa al presidente ucraniano de la subida del precio del diésel por los ataques de Ucrania contra las refinerías rusas. “Quiero que Zelenski pare”, ha exigido. Aunque esos ataques influyen en la escasez de diésel, las estadísticas de exportación demuestran que el alza de los precios se debe a la guerra contra Irán. Pero Trump necesita encontrar otro culpable: “Es más difícil lidiar con Zelenski que con Putin”, ha asegurado el presidente estadounidense.

La silenciosa y llamativa respuesta de Zelenski

La relación entre Washington y Kiev está cada vez más deteriorada. Sin embargo, Zelenski ha recurrido a la ironía cuando le han preguntado si Trump lo utiliza como chivo expiatorio para ocultar sus propios problemas. El presidente ucraniano ha guardado silencio, ha esbozado una sonrisa y finalmente ha respondido: “Esta es mi respuesta”. Una sonrisa irónica para un enfrentamiento cada vez más serio.

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Así ha reaccionado durante una rueda de prensa en Bruselas, después de reunirse con los líderes de la UE durante el Consejo Europeo, y tras ser preguntado si considera que está siendo el chivo expiatorio de los problemas domésticos que enfrenta Trump, dado que su popularidad está a la baja por los precios energéticos y por la negativa evolución de la guerra que él mismo inició en Oriente Próximo.