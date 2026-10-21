Las Fuerzas Israelíes confirman que han acabado con la vida de este miembro de Hamás.

Aparece muerta Shani Louk, la joven alemana secuestrada por Hamás en el festival de música

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Israel no olvida, tampoco perdona. Las Fuerzas de Defensa de Israel neutralizaron al último miembro de Hamás implicado en el secuestro y asesinato de la rehén Shani Louk durante el atentado terrorista del 7 de octubre de 2023. Tamer Muhammad Ibrahim al-Sabbagh, uno de los hombres captados en vídeo secuestrando a Louk , de 22 años, y exhibiendo su cuerpo semidesnudo por Gaza, murió en un ataque aéreo este martes, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Según informaron las autoridades, el ataque aéreo de las FDI también acabó con la vida de Al-Sabbagh, Akram Bassam Shaaban Yassin, identificado como un alto cargo de Hamás.

Shani Louk, que también tenía ciudadanía alemana, era una tatuadora que disfrutaba del festival de música Nova cuando Hamás atacó a los asistentes y masacró a más de 360 civiles. La imagen de su cuerpo en la parte trasera de la camioneta se convirtió en un símbolo de la brutalidad de Hamás durante el ataque del 7 de octubre.

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Crónica de una muerte anunciada y una aterradora imagen convertida en símbolo

Los padres de Shani siempre creyeron que podrían volver a ver a su hija viva. Las primeras imágenes de ella tirada en una camioneta daban la impresión de que estaba muerta. Pero no era así. Tenía una herida en la cabeza y su estado era crítico. Los llamamientos de la familia para poder salvarla no fueron escuchados. Pero la imagen de la joven, tratada como un animal, quedó en la retina de todos. Por el desprecio a la vida, y a una mujer.

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"Nos enviaron un vídeo en el que podía ver claramente a nuestra hija inconsciente en la furgoneta con los palestinos y ellos conduciendo por la Franja de Gaza. Les pido que nos envíen cualquier ayuda o cualquier noticia. Muchas gracias", decían unos padres intentando evitar la crónica de una muerte anunciada. Al final, la joven no pudo ser salvada.

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"Como padre, quieres que tus hijos estén vivos y no muertos. Y para un padre ver tal imagen (...) Ver tal imagen de tu niña en la parte trasera de un coche, entrando a Gaza, y toda la gente alrededor, gritando y gritando. Es una imagen muy fuerte verla a su padre y a todos en el mundo. Y estoy seguro que incluso vosotros, cuando viste esa imagen de esta inocente y hermosa niña en ese coche, entendiste que había algo malo en el mundo", recordó su padre en la Federación de Comunidades Judías de España

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) finalmente localizaron el cuerpo de Louk durante una operación en Rafah, y la joven de 22 años fue enterrada en una multitudinaria ceremonia en mayo de 2024. “No creía que alguna vez veríamos su cuerpo”, dijo su madre, Ricarda Louk, durante el funeral. Ahora sabe que su asesino ha pagado por su crimen.