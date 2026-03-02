David Cacho 02 MAR 2026 - 22:09h.

Los iraníes todavía no acaban de creerse la precisión con la que EEUU e Israel conocieron la hora exacta en la que Ali Jameneí estaba en su complejo residencial

Los iraníes todavía no acaban de creerse la precisión con la que la Inteligencia de Estados Unidos e Israel conocieron la hora exacta en la que Ali Jamenei, su familia, y casi toda la cúpula militar se encontrarían reunidos en el complejo residencial del Líder Supremo. Murieron todos, incluidos una hija y un nieto de Jamenei. También su esposa, que logró sobrevivir dos días.

No haber logrado impedir los atentados del 7 de octubre debió de suponer una deshonra para los servicios de inteligencia más reconocidos del mundo: los israelíes.

Golpes precisos a Hezbolá y Hamás desde el 7 de octubre

Desde entonces se han desquitado. Con una exhibición de fuerza y sofisticación no vistas hasta ahora. En Septiembre de 2024, Israel hizo explotar los buscas de miles de miembros de Hezbolá que había conseguido infiltrar en el grupo una vez manipulados. Murieron decenas. Solo diez días después, en plena capital del Líbano, cazas israelíes lanzaron 80 bombas que destruyeron el cuartel subterráneo del líder de Hizbulá y acabaron con su vida.

A uno de los líderes de Hamás, Ismael Haniya, lo mataron en la habitación de su refugio en Teherán. Y al otro, Yaya Sinwar, cubierto de polvo y defendiéndose con un palo en un edificio en ruinas de Gaza, lo eliminaron con un dron.

Y en Teherán, hace 7 meses, Israel mató con misiles a veinte comandantes de la Guardia Revolucionaria, el cuerpo de élite del ejército iraní. A muchos de ellos en sus propias casas mientras dormían.