El canciller alemán cree que Rusia es la mayor amenaza que afronta su país

Zelenski denuncia que Rusia "responde a las negociaciones con misiles" y exige "presión real" sobre Moscú

Compartir







Vadym Y, ciudadano ucraniano, ha sido detenido en Alemania acusado de espiar... para Rusia. El detenido está siendo investigado por, presuntamente, haber facilitado información a los servicios secretos del Kremlin sobre una base militar alemana y sobre infraestructuras de la OTAN.

El hombre, detenido en su domicilio en el Estado de Brandeburgo, habría transferido documentación confidencial a los servicios secretos rusos sobre la 45ª Brigada Blindada del Ejército alemán. También sobre producción de tanques, munición, explosivos, instalaciones y personal de la Alianza Atlántica.

PUEDE INTERESARTE Un avión militar ruso se estrella durante un vuelo de entrenamiento en Kaliningrado, junto al mar Báltico

El semanario Der Spiegel ha avanzado que Vadim Y. es originario de Lugansk, provincia ucrania hoy ocupada por Rusia. ¿Cómo es posible entonces, que un hombre al que ha ocupado su propia ciudad trabaje en favor de los invasores en otro país? Los servicios de seguridad de Moscú, conocidos bajo las siglas FSB, tienen una extensa red de colaboradores de nacionalidad ucrania aunque a muchos les pueda parecer increíble, tanto en el país invadido como en Europa.

En la mayor parte de ocasiones, según datos de los Servicios de Seguridad de Ucrania, se trata de personas en situación económica precaria y que aceptan trabajar para el agresor a cambio de dinero. Una minoría lo hace por su proximidad ideológica y social con Rusia.

Alemania ha sido uno de los países europeos más golpeados por la Rusia de Putin. Paradójicamente, también es conocido que un ex canciller alemán Gerhard Schröder, fuertemente criticado por sus vínculos con Vladímir Putin, ha sido nombrado miembro del consejo de supervisión de Hyperglobus, una cadena rusa de supermercados que en el pasado perteneció al grupo alemán Globus, según informó el viernes el medio ruso RBC. Schröder ha mantenido estrechos vínculos laborales y personales con Rusia y sus empresas energéticas desde que dejó su cargo en 2005. Sus lazos con el Kremlin han generado una fuerte condena política en Alemania y en la Unión Europea.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Ejecutivo ha acusado a Rusia de estar detrás del atentado fallido con drones bomba del pasado agosto en el aeropuerto de Leipzig, con aviones de carga ucranios como objetivo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En agosto también se hizo público el hallazgo de un arsenal de armas de fuego escondido en un bosque en Berlín que las autoridades señalan que fue preparado por agentes contratados por el Kremlin.

El canciller alemán cree que Rusia es la mayor amenaza que afronta su país

El canciller alemán, Friedrich Merz, avisó el miércoles en una conferencia en Berlín que la principal amenaza que afronta su país es Moscú: “La principal preocupación para Alemania en estos momentos no es nuestra economía, no es la Unión Europea, no es Estados Unidos, no es China... Mi principal temor es la influencia de Rusia en nuestra sociedad y cómo trabajan para desestabilizarla”.

El canciller alemán ha considerado "un éxito" la detención de un presunto espía ruso, pero al mismo tiempo ha advertido contra nuevos ataques de Inteligencia. "Probablemente veremos casos así con más frecuencia en los próximos meses y años", ha augurado, lamentando que "Alemania está expuesta a una intensa actividad de espionaje. Hoy celebramos este éxito, pero no nos equivoquemos: las actividades del servicio secreto ruso en Alemania siguen siendo muy intensas".

Según la Oficina Federal para la Protección de la Constitución alemana (BfV), los objetivos de GRU en Alemania incluyen la Bundeswehr, la OTAN, las capacidades militares occidentales y las tecnologías de posible uso militar. También desarrolla operaciones cibernéticas y de sabotaje

Mientras continúa la investigación, el detenido permanecerá en una prisión alemana cuya ubicación no ha sido dada a conocer. Vadym Y. ha abandonado el tribunal, después de escuchar los cargos de los que se le acusan, tal y como llegó: protegido por un fuerte dispositivo policial. "El objetivo del dispositivo policial es evitar cualquier ayuda exterior para la huida y, dadas las características del caso, está sujeto a especiales requisitos de seguridad y confidencialidad", ha explicado un portavoz policial.