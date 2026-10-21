Un avión militar ruso se estrella durante un vuelo de entrenamiento en Kaliningrado, junto al mar Báltico
Los militares que pilotaban las aeronave lograron eyectarse a tiempo y sobrevivir al siniestro
Un avión de American Airlines procedente de Barcelona sufre un reventón de dos ruedas durante su aterrizaje en Chicago
El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que un avión militar Su-30 se ha estrellado en exclave ruso de Kaliningrado situado junto al mar Báltico. La aeronave ha sufrido el accidente mientras los militares participaban en una serie de vuelos de entrenamiento.
Las autoridades rusas han confirmado en un comunicado que no se ha logrado localizar el avión, pero que los pilotos que se encontraban a bordo han conseguido eyectarse a tiempo por lo que han sobrevivido al siniestro. Por el momento no se conocen las causas del siniestro, pero las autoridades han asegurado que el suceso ha tenido lugar en una zona deshabitada reduciéndose así las posibilidades de que se hayan producido daños civiles.
Por otra parte, el modelo de la aeronave siniestrada no contaba con munición y se trataba de un biplaza que comenzó a desarrollarse durante la Unión Soviética.
En relación al suceso, los países bálticos y Polonia habían denunciado en repetidas ocasiones violaciones de su espacio aéreo por parte de aviones rusos. No obstante, las autoridades de Rusia sostienen que estos vuelos responden únicamente a ejercicios de entrenamiento rutinarios.