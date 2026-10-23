Las plataformas disponen de dos meses y medio para implementar un sistema fiable que verifique la edad de los usuarios

Varapalo del Constitucional en Francia que levanta la prohibición de las redes sociales a los menores de 15 años

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Los políticos en Grecia se han puesto de acuerdo para proteger a sus niños y adolescentes en las plataformas. El Parlamento ha aprobado una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a todos los menores de 15 años, a partir del 1 de enero de 2027. Las plataformas disponen de dos meses y medio para implementar un sistema fiable que verifique la edad de los usuarios.

La nueva disposición, propuesta por el Ejecutivo del conservador Kyriakos Mitsotakis, se adoptó con los votos de la gobernante Nueva Democracia, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, informó el canal oficial de televisión del Hemiciclo.

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Mitsotakis advirtió a las plataformas que disponen de dos meses y medio para implementar un sistema fiable que verifique la edad de los usuarios, garantizando al mismo tiempo la plena protección de su privacidad.

Todos los perfiles deberán cumplir la medida

La entrada en vigor de la normativa el próximo año no afectará únicamente a las cuentas creadas a partir de esa fecha: las plataformas deberán garantizar que todos sus usuarios cumplan con el límite de edad, independientemente de cuándo registraran su perfil.

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El ministro de Gobernanza Digital e Inteligencia Artificial, Dimitris Papastergiou, señaló a la emisora Skai que las plataformas podrían apoyarse en aplicaciones estatales como Gov.gr Wallet o Kids Wallet para verificar de forma segura si el usuario cumple la edad mínima, sin necesidad de transmitir su nombre completo ni su fecha de nacimiento exacta.

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No obstante, precisó que esta opción no será obligatoria y que las empresas podrán desarrollar sus propias soluciones tecnológicas de verificación.

Una herramienta de supervisión para padres

La herramienta Kids Wallet ya está operativa en Grecia y permite a los padres supervisar la actividad en línea de sus hijos e incluso restringir su acceso a redes sociales u otras páginas web.

La ley no contempla multas ni sanciones para los padres en caso de que los menores logren eludir las restricciones, ya que traslada toda la responsabilidad técnica a las plataformas.

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