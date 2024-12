“Jugamos a la lotería en Navidad porque la ilusión es el motor que mueve el mundo, aunque también por tradición. Y es que la lotería forma parte ya de la estampa navideña al mismo nivel que los polvorones o los langostinos, y, quizás en última instancia, porque el juego se vincula a la obtención de placer inmediato, libera dopamina y a corto plazo nos da un subidón. Es decir, que los motivos son siempre emocionales, poco racionales, porque desde un punto de vista racional y de probabilidades, no jugaríamos nunca”, explica Irene Giménez, especialista en Psicología en el Institut Dra. Natalia Ribé y miembro de Grupo Top Doctors.

El número del trabajo, el del bar en el que tomas café, el del pueblo o el de la playa… “¿Y si toca?” es la coletilla que más repite la sociedad durante estas fechas, y lo hace con más frecuencia conforme se acerca el 22 de diciembre. Además, ese pensamiento también puede clasificarse como un factor clave a la hora de jugar más porque da respuesta a lo que la experta Irene Giménez denomina “ansiedad anticipatoria” , es decir, por el miedo a algo que no existe o que no va a ocurrir.

En torno a esta idea el Dr. Sergio Oliveros Calvo, especialista en Psiquiatría y también miembro de Grupo Top Doctors comenta que, “una extensa e influyente área de nuestro cerebro sigue basada en el pensamiento mágico (creencias, supersticiones, sesgos cognitivos, etc.). Hoy disponemos de otras loterías que ofrecen premios mucho más cuantiosos y, sin embargo, carecen de los rituales y los efectos sociales que provoca la lotería navideña. En torno a este sorteo existen mil supersticiones que nos presionan para jugar".

"En primer lugar, la Navidad es un periodo de reunión y, con frecuencia, de júbilo. Ese “premio gordo” se toma como otro “regalo de Navidad”, que encaja a la perfección con estos sentimientos. Por esa misma razón, es característico que los décimos se compartan entre familiares, compañeros de trabajo o amigos, por la creencia mágica de que eso incrementa la probabilidad de éxito. La creencia sostiene que si un miembro no participa en el sorteo provoca que a los demás del grupo no les toque y presionan para obtener la conformidad social del díscolo”, añade. Con lo cual, otro de los factores que incita al juego del Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre es por no saber negarse al grupo.