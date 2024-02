Aumenta la preocupación por Ana Knezevich, la norteamericana desaparecida en Madrid: "En 18 días, ni una pista, es muy preocupante"

Amills teme que el caso de la ciudadana de Fort Lauderdale no llegue a buen puerto: "Es muy significativo y alarmante que, con toda la difusión que se le está dando al caso, que lleva nuestra alerta de búsqueda activa más de una semana en cajeros, a lo que hay que sumar el alcance de nuestra difusión, que está en torno a cuatro millones de personas, no hayamos recibido ninguna llamada . Para nosotros eso es muy preocupante, porque significa que nadie la ha visto en todo este tiempo. Y eso no es bueno". A la alerta de SOS Desaparecidos se suma la del Centro Nacional de Desaparecidos ( CNDES ), que también alcanza a un gran número de personas y tampoco ha obtenido resultados por ahora.

Los agentes encargados del caso mantienen la investigación bajo secreto de sumario, por lo que no han trascendido detalles de las pesquisas. Con toda probabilidad, las autoridades manejan información sensible respecto a lo ocurrido y tratan de 'tirar del hilo'. La mujer estadounidense estaba en su casa a las 22:00 horas del viernes 2 de febrero y no pensaba salir aquella noche. Fue al día siguiente, día 3, cuando, tras recibir dos de sus amigas dos mensajes de WhatsApp que no parecían de ella y que decían que se iba con alguien, se perdió su rastro y se apagó su teléfono móvil. El domingo día 4 se certificó que había desaparecido después de que accedieran los bomberos a su vivienda.