Miguel recauda fondos para su máster en Londres: “Quiero llevar a España a lo más alto en trasplante de órganos artificiales”

Miguel Grande tiene 24 años, es ingeniero biomédico y acaba de ser admitido para cursar un máster en el Imperial College London, la segunda mejor universidad del mundo . Un sueño hecho realidad para este joven madrileño, que ante el elevado coste de la formación le ha llevado a iniciar un crowdfounding que le permita cubrir la parte que no abarca la beca.

El pasado año 2023 logró otra beca para trabajar como investigador en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y en Harvard Medical School , dos de los centros universitarios más prestigiosos del mundo.

“Me va a dar la posibilidad de encontrarme con gente líder en el mundo al que me dedico que. por otro lado es lo que más me gusta hacer, acceder a todos los recursos y trabajar con los mejores profesores en este aspecto. Es un salto importantísimo para mí a nivel académico”, señala Miguel.

Pero lo que más mueve a este joven de Leganés es poder devolver a la sociedad todo lo que le ha dado. “Yo me he formado aquí en centros educativos públicos, gracias a mi universidad, la Politécnica de Madrid, ahora tengo estas posibilidades, por eso, mi ética y mi moral hacia donde más me mueven es a poder volver a España, y situarla en lo más alto de la medicina regenerativa”, asegura.