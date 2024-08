Un joven madrileño pide ayuda para su vecina desahuciada: “Está durmiendo en la calle y en silla de ruedas”

Por su edad más avanzada y su situación considerada “de vulnerabilidad”, la madre de Pilar sí que fue amparada por la Administración, y actualmente se encuentra en una residencia en Palencia . Pero esta ayuda no ha llegado para su hija , que achacada por varias enfermedades y una situación de movilidad reducida se encuentra en la calle sin ninguna ayuda.

Según cuenta Marcos, “ella no ha pedido las ayudas que le corresponden ”, ya sea por “desconocimiento o por falta de asesoramiento”, tampoco la minusvalía que el joven de 28 años cree que “le debe ser reconocida por su problema de coxis ” y que la tiene postrada en una silla de ruedas.

“Pero eso no justifica que la Administración se desentienda por completo de la situación de Pilar”, señala. “Hemos tratado de hablar con el Samur Social y los servicios de emergencias pero nadie se hace responsable y todos se pasan el balón de unos a otros ”, añade.

Él mismo ha creado incluso un crowdfunding a través de su perfil de Instagram para recaudar dinero para ayudar a Pilar . “Me la encontré en la calle, sola, sin poder moverse, he hecho todo lo que he podido, pagarle hostales, alojamientos, albergues , pero ella necesita una solución definitiva” reclama Marcos.