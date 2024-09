César, el marido de Raquel, en prisión por su muerte en un zulo: autor de libros, 'experto' en terapias alternativas y muy devoto

La pareja no figuraba en el Sistema Viogén y no tenían hijos. Eso sí, César estuvo casado anteriormente. Él siempre fue una persona muy activa, aunque de cara a los vecinos no lo pudiera parecer. Según su perfil de LinkedIn, además de ser jefe de almacén en Home Depot, publicó libros con la Editorial Amatista bajo el pseudónimo Ramaathis-Mam; entre otros títulos, 'Diálogos con el tiempo' o 'Revelaciones extraterrestres'. El hombre, de 60 años, también afirma en el sitio web ser 'experto' en terapias alternativas porque cursó un máster de Medicina Natural en la Open University of Advanced Sciences de Miami, en Estados Unidos. Allí también habría hecho un máster en Pedagogía.