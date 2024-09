Desactivada la alerta de desaparición de Adrián Santibáñez Díaz, un joven de 30 años

La familia de Adrián estaba muy preocupada y pidió la colaboración ciudadana para localizarle lo antes posible. "No sabemos si se ha ido solo o con alguien. No tenemos idea de dónde puede estar. Igual está por el barrio o se ha puesto a caminar ... No podemos pensar en nada. Nos levantamos en la mañana y ya se había ido. No tenemos ninguna noticia más", explicaba a la web de Informativos Telecinco su madre, Belé, horas antes de que el joven apareciese. SOS Desaparecidos ofreció una imagen del joven y una descripción para su búsqueda.