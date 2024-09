Fin de Zonas de Bajas Emisiones: no se pondrá en marcha inmediatamente al no ser sentencia firme

Muchas dudas surgen a los ciudadanos tras la sentencia; qué pasa con las multas , la ya aplicadas se podrán recurrir con carácter retroactivo o podré circular en Madrid sin que me multen con un coche sin distintivo medioambiental.

Desde el consistorio madrileño la medida les ha pillado desprevenidos, Ayuntamiento no valora el fallo. “Los servicios jurídicos están analizando la sentencia ” que cambiaría la estructura de la movilidad de la ciudad. Por el momento tiene 30 días para recurrir el fallo y una vez se obtengan las conclusiones, "se ofrecerá una valoración .”

La sentencia todavía no es firme por lo que cabe la posibilidad de recurso del Ayuntamiento, así que la zona de bajas emisiones no desaparece ni se suspende inmediatamente, según informa Laura Solvez de Informativos Telecinco. El TSJM afirma que Almeida no ha presentado los informes de impacto ambiental y económico tras el recurso presentado por VOX.