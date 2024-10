Caos ferroviario en Atocha: hay más de 13.700 pasajeros afectados este domingo y 22 trenes suprimidos

"Quiero asegurarles que Renfe dispone de todos los medios y, sobre todo, de los mejores profesionales para salir de este tipo de situaciones. Somos la única compañía, somos el único operador, los demás también son operadores y también públicos, que asegura que sus clientes llegan a destino. Todos nuestros equipos desde ayer están comprometidos al máximo para resolver esta situación, como he dicho antes, lo antes posible", ha garantizado, antes de explicar los incidentes del sábado que provocaron el corte de la circulación en la estación de Atocha.

En primer lugar, a las 16:00 horas, se produjo un descarrilamiento en el túnel de AVE que une las estaciones de Atocha y Chamartín. Se produjo una salida de eje en la unidad de cola de un material vacío durante una maniobra y el maquinista no resultó herido. Esta incidencia afecta especialmente al tráfico ferroviario con el este del país y no ha podido ser solventada todavía. Se desconoce cuándo se retirará y se podrá restablecer del todo el servicio: "Ahora no podemos afirmar cómo será la circulación de mañana".