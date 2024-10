El Cañaveral y otras 19 nuevas estaciones que estrenan Bicimad en seis distritos de Madrid

Las nuevas estaciones estarán situadas en los siguientes emplazamientos: c/ Rosalía de Castro, 1 (Fuencarral-El Pardo, Peñagrande); Facultad de Informática (Moncloa-Aravaca Ciudad Universitaria); Biblioteca central de la UNED (Moncloa-Aravaca Ciudad Universitaria); Avenida de Juan Andrés, 21 (Moncloa-Aravaca, Valdezarza); c/ Alcalde Martín de Alzaga, 11 (Moncloa-Aravaca, Valdezarza); Centro Cultural El Pozo del Tío Raimundo (Puente de Vallecas, Entrevías); c/Cazorla, 79 (Puente de Vallecas, Entrevías); c/ Montiel, 27 (Puente de Vallecas, Entrevías); c/ Sierra de Albarracín, 2 (Puente de Vallecas, Entrevías); Centro Deportivo Municipal de Entrevías (Puente de Vallecas, Entrevías); c/ de Arcaute, 13 (San Blas-Canillejas, Rejas); Avenida de Fermina Sevillano, 23 (San Blas-Canillejas, Rejas); c/ de Febrero, 4 (San Blas-Canillejas, Rejas); Avenida Blas de Lezo, 33 (Vicálvaro, El Cañaveral); Avenida de Miguel Delibes, 49 esquina c/ Humildad (Vicálvaro, El Cañaveral); Avenida Victoria Kent, 9 esquina c/ Mario Moreno Cantinflas (Vicálvaro, El Cañaveral); c/ Alcalde Andrés Madrid Dávila, 92 (Vicálvaro, El Cañaveral); c/ Eduardo Barreiros frente al 110 (Villaverde, Los Ángeles) y c/ Paterna, 55 (Villaverde, San Cristóbal).