El cementerio de la Almudena abre el 'Parque de las Mariposas', un espacio para honrar la memoria de hijos no nacidos

El cementerio de la Almudena ha abierto oficialmente el ' Parque de las Mariposas ', un espacio de columbarios especialmente diseñado para acoger a hijos no nacidos o fallecidos al poco de nacer. El proyecto, cuya idea inicial fue propuesta por la Asociación El Hueco de Tu Vientre, fue seleccionado como parte de un concurso organizado en 2021 por la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios. Tras adjudicarse en 2022 y comenzar las obras en agosto de 2023, el 'Parque de las Mariposas' abre sus puertas coincidiendo con la festividad de Todos los Santos , un día particularmente simbólico para la memoria de los difuntos.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz , anunció en el Pleno de Cibeles la apertura de este espacio, destinado a ofrecer un lugar de consuelo para las familias que han sufrido pérdidas perinatales. Con esta iniciativa, la ciudad de Madrid busca proporcionar un entorno de recogimiento para honrar y recordar a los hijos que no llegaron a ver la vida o que partieron demasiado pronto.

El diseño del parque incluye columbarios de pared y arbustos, una zona ajardinada para el esparcimiento de cenizas, así como un monolito, bancos y una placa que invita a la reflexión y al recogimiento. La vicealcaldesa ha explicado que el objetivo principal es “ aliviar el sufrimiento de las familias , facilitando el duelo y ayudándoles a encontrar una nueva relación con la memoria de sus hijos no nacidos”. Sanz ha destacado también que, aunque el proyecto ya formaba parte de los planes de la empresa funeraria, fue gracias a la colaboración con la asociación y su propuesta que se pudo desarrollar de forma conjunta y adaptada a las necesidades específicas de estas familias.

En el Pleno, la concejala de Vox, Carla Toscano, ha propuesto que los cementerios municipales reserven parcelas para bebés no nacidos, argumentando que “la pérdida de un hijo no nacido es un dolor que no suele mencionarse ni reconocerse, pero que es profundo y real para los padres”. Ha subrayado que en muchas comunidades autónomas, los bebés fallecidos antes de las 22 semanas de gestación suelen ser tratados como material biosanitario, lo cual ha calificado de “trato deshumanizado” que impide a los padres vivir un duelo adecuado. La proposición de Vox ha sido enmendada por el Partido Popular y aprobada con el voto favorable de la derecha, mientras que PSOE y Más Madrid han criticado el enfoque.