El vacío de perder a tu hija en el quinto mes de gestación: "Me recomendaron no verla, fue un error"

Apenas comenzaba el 2016, en plena Navidad, cuando aparecieron bajo el árbol los primeros regalos de Olalla . Aunque aún no había llegado al mundo, su madre, Chiqui Reina, su padre y hermanos la esperaban con ansias .

Fue en febrero, ya cerca del quinto mes de gestación , cuando los médicos detectaron que algo no marchaba bien. La niña no estaba creciendo como debía y la madre presentaba una tensión arterial peligrosamente alta, lo que levantó las alarmas de una posible preeclampsia. Una complicación del embarazo que puede surgir a partir de la semana 20 y que, en los casos más graves, puede poner en riesgo la vida tanto de la madre como del bebé.

Cuando este trastorno se presenta, suele ser necesario adelantar el parto. Sin embargo, en el caso de Olalla, la enfermedad apareció demasiado pronto, y la noticia llegó de manera devastadora: sola en una consulta le informaron que su hija no podría sobrevivir . “Me sentí desamparada”, recuerda durante una entrevista a la web de Informativos Telecinco.

El 11 de febrero, a Chiqui le indujeron un sueño profundo para r ealizar una cesárea y extraer el cuerpo de su bebé . Cuando despertó, Olalla ya no estaba. “Me recomendaron no verla por su pequeño tamaño. Ahora sé que fue un error”, confiesa con pesar.

Chiqui se vio atrapada en una dualidad: por un lado, sentía la necesidad de aparentar estar bien para no preocupar a sus hijos y apoyarlos en su propio duelo, pero, por otro, el dolor de haber perdido a su tercera hija era insoportable .

Al día siguiente, se preguntó qué había sucedido con el cuerpo de su bebé. "Menos mal que caí y pregunté en el hospital, porque nadie me había informado. Pude recuperar sus cenizas . Fue mi única despedida", relata.

Uno de los mayores remordimientos de Chiqui ha sido no haber podido despedirse de su bebé. “Me dejé guiar por los profesionales en ese momento, pero con el tiempo me di cuenta de que no fue la opción correcta”, admite. Durante los meses siguientes, ese pensamiento la atormentaba constantemente.