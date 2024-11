La Justicia de EEUU acusa al exmarido de Ana María Henao de asesinarla en Madrid: "Puede ser sentenciado a pena de muerte"

El tribunal de Florida que se encarga del caso decidió acusarle en un primer momento solo por secuestro , pero ahora ha añadido el cargo de "asesinato planificado y premeditado" y otro delito de "violencia doméstica con resultado de muerte" . Además, la Fiscalía considera como posible agravante que el asesinato se cometiera en el extranjero y con objetivo de obtener un beneficio económico. Así lo ha confirmado al portal web de Informativos Telecinco el presidente de SOS Desaparecidos , Joaquín Amills , que espera ahora que el procesado, detenido el pasado mes de mayo en Miami , confiese dónde dejó el cadáver de su exesposa al no tener escapatoria.

"El juicio se celebrará el 21 de febrero, si no hay aplazamiento, y este sujeto ha agotado ya todos los plazos habidos y por haber en cuanto a la libertad provisional, que la ha solicitado ya cuatro o cinco veces, y en cuanto a poder disponer de todas las propiedades y fondos que le han sido bloqueados. No tiene ya ningún tipo de salida. La tenía muy difícil con el cargo de secuestro y ahora con la imputación por asesinato, no por homicidio, lo tiene francamente muy mal. Lo único que esperamos todos es que, ante este nuevo panorama que se le abre, que esté dispuesto a decir la verdad y diga a la familia dónde dejó el cuerpo de Ana", sentencia el presidente de SOS Desaparecidos, que se ha volcado con los familiares y los hermanos de la empresaria desde el primer momento y que destaca el trabajo de la Policía Nacional y del FBI en este caso. Hace meses ya se sospechó que el serbio podía enfrentarse a la pena de muerte. Ahora se confirma.