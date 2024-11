La exposición en homenaje a Las Grecas en Madrid: fotos inéditas de Carmela y Tina, su historia y una discoteca de época

La cantante también ha explicado, ya fuera del escenario, el motivo por el que ha decidido regresar y hacer este bonito homenaje: " Hubo un tiempo en el que yo no quería hacer nada hasta que me lo propusieron. Yo vi que era de verdad, que podía confiar, y entonces ahí empecé a pensar que por qué no iba a volver a cantar yo sola, me lo planteé y fue volver a sentirme artista, porque para serlo tienes que sentirlo y vivirlo, de los pies a la cabeza", ha señalado en una entrevista con Miradas Flamenkas.

Para Carmela, su regreso a la música ha sido "muy emocionante" ya que "me he encontrado a mí misma otra vez". "No era justo que no volviera, yo he pensado que esto ha sido totalmente de Dios, que Dios me ha llevado a esto, porque yo no me veía capaz, y me puso a personas que me empujaron a ello con mucha bondad para decirme que estuviera en mi sitio, el que dejé ahí olvidado hace tiempo", ha revelado.