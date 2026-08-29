Redacción Madrid Europa Press 29 AGO 2026 - 18:33h.

El ataque de un individuo al que se busca se produjo a las 6:50 horas en la calle Tiétar de Las Rozas, Madrid

La víctima, ingresada en el Hospital Puerta de Hierro, sufrió dos cuchilladas en el abdomen y otra en un brazo

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MadridUn hombre de 42 años resultó herido grave este 29 de agosto después de recibir hasta tres puñaladas durante el transcurso de una discusión con otro individuo en el municipio de Las Rozas (Madrid).

Así lo ha comunicado el servicio de Emergencias 112 regional, detallando que la agresión con arma blanca se registró a las 6:50 horas concretamente en un punto de la calle Tiétar.

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Hasta allí se movilizaron sanitarios del SUMMA para atender a la víctima, que presentaba dos cuchilladas en el abdomen y otra en un brazo. Lograron estabilizarla in situ para luego evacuarla en ambulancia.

Buscan al presunto autor del ataque

Mientras que el afectado quedó ingresado en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, agentes de la Guardia Civil ya investigan los hechos para averiguar las causas de esa pelea.

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Además, tratan de identificar y localizar cuanto antes al presunto autor del ataque, pues huyó de la zona tras el apuñalamiento del que no han trascendido más detalles.