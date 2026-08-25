A prisión dos hombres por herir gravemente a otro con un arma blanca en Salamanca

Dos hombres han sido detenidos y han ingresado en prisión por agredir con un arma blanca un tercero

Herido de gravedad un hombre de 33 años tras ser apuñalado en Alcorcón, Madrid

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Dos hombres han sido detenidos y han ingresado en prisión por agredir con un arma blanca un tercero en una zona ajardinada de Salamanca, que resultó herido de gravedad y requirió su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según ha informado este martes la Policía Nacional a través de un comunicado, los agentes recibieron un aviso de que varias personas estaban agrediendo a un hombre en un jardín de la ciudad.

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Al llegar al lugar de los hechos, lo encontraron en el suelo, con las manos atadas y completamente ensangrentado, con una herida en el costado derecho con abundante sangrado, compatible con un apuñalamiento, además de diversos golpes en el rostro.

El herido se encuentra en la UCI

Los servicios médicos determinaron que el herido presentaba lesiones de gravedad, entre ellas un neumotórax y una posible afectación hepática, por lo ingresó en la UCI del hospital salmantino. Durante las primeras actuaciones, los agentes recuperaron en las inmediaciones del lugar un machete ensangrentado, así como otros efectos que podrían guardar relación con los hechos.

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Los policías pudieron identificar a uno de los presuntos implicados, al que localizaron posteriormente cuando viajaba en un vehículo junto a otra persona. El sospechoso vestía un pantalón blanco con restos de sangre y le encontraron 295 euros en efectivo que coinciden con la cifra aproximada que dio la víctima sobre el dinero que le habían robado los agresores.

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Al segundo implicado lo encontraron en su casa y manifestó haber participado en la agresión, así como indicó que los hechos se habían producido tras una disputa previa con la víctima.