Redacción Madrid Europa Press 29 AGO 2026 - 19:30h.

El suceso se registró a las 5:18 horas en el número 2 de la calle Mina en Alcobendas, Madrid, por causas que investigan

Tras caer mientras escalaba por la fachada del inmueble, el chico sufrió un traumatismo craneoencefálico y otro facial

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MadridUn joven de 25 años está herido grave tras haberse precipitado este 29 de agosto desde una altura de entre 6 y 8 metros en un edificio de viviendas de Alcobendas (Madrid). Intentaba entrar el piso de su expareja.

Así lo publica el diario 'El Mundo' y la 'Cadena Ser', con información aportada por fuentes policiales. El chico trataba de acceder al domicilio ubicado en la segunda planta, escalando por la fachada exterior.

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Los hechos ocurrieron sobre las 5:18 horas en un inmueble del número 2 de la calle Mina, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Traumatismo craneoencefálico y otro facial

El veinteañero no logró su objetivo y cayó al suelo, sufriendo como consecuencia un traumatismo craneoencefálico y otro facial. Sanitarios del SUMMA se movilizaron hasta el lugar para atenderle.

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Tras estabilizarlo in situ, lo evacuaron al Hospital de La Paz, donde se encuentra ingresado con pronóstico grave. La Policía Nacional y Local también acudió e investiga por qué quería entrar a la vivienda.