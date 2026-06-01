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Accidente

Dos mujeres heridas tras derrumbarse una piscina en la que se bañaban de un edificio en Girona

El derrumbe ha sucedido en la calle Campcardós de Girona
El derrumbe ha sucedido en la calle Campcardós de Girona. SEM
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GironaDos mujeres han quedado heridas en estado grave y menos grave tras derrumbarse la terraza de la primera planta de un edificio plurifamiliar de la calle Campcardós de Girona este domingo. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 19.28 horas. Hasta el lugar se desplazaron 8 ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), cuatro dotaciones de los bomberos de la Generalitat y también agentes de la Policía Municipal.

Las víctimas, dos jóvenes de 26 y 27 años, estaban en la piscina de la terraza del primer piso cuando el techo ha cedido y han caído a la planta inferior, donde hay un local vacío. Tras la caída, las mujeres fueron sacadas de los escombros y trasladadas al Hospital Trueta de Girona, una en estado grave por una fractura y otra, en estado menos grave.

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Desalojo preventivo en la misma planta

Los bomberos de la Generalitat y el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Girona hicieron una revisión de las vigas de la terraza derrumbada y, tras comprobar el mal estado del forjado, se decidió desalojar de forma preventiva a dos adultos y tres menores que también viven en la misma planta del edificio donde se ha producido el derrumbe.

La familia ha sido realojada provisionalmente por los servicios municipales, que de momento no podrá volver a casa. Desde el consistorio han pedido a la propiedad que valore los daños y tome las medidas necesarias para poder garantizar la seguridad. 

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