La historia vital de Chuky, un perro que fue adoptado justo antes de que su dueño entrara en la cárcel

Ahora que el Ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha anunciado el primer plan estatal contra el abandono animal en España, en Informativos Telecinco web hemos rescatado la historia de Chuky, un perro al que tuvieron que arrancar de las manos de su dueño para que no acabara en una protectora de animales. Su actual propietario, Daniel López, residente en un pueblo de la sierra de Madrid, ha contado cómo este pitbull llegó a su casa cuando tenía tan solo un mes y medio de vida:

"La pena fue que, a la semana de tenerlo, de repente nos contó que le había llegado una citación judicial. Más tarde, le vimos dando una vuelta con el perro y nos dijo que era el último paseo que le daba, porque iba a entrar en la cárcel y le iba a dejar en una protectora de animales. Al verlo tan pequeño, a mi novia se le encogió el corazón y me dijo inmediatamente que lo adoptáramos. Chucky no tenía ni microchip ni había recibido las vacunas necesarias de los primeros meses de vida, así que nosotros empezamos a encargarnos de su bienestar y ya lleva en casa un año. Al chico no le hemos vuelto a ver", añade Daniel.