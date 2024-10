La desesperación de Omar Montes hasta encontrar a su perro desaparecido: "Gracias a Dios ya está conmigo"

"Déjame un comentario si has encontrado a mi perrito. Daré una recompensa fuerte", escribía Omar, tras no tener noticias del paradero de Batman. Afortunadamente, tras ciento de comentarios de apoyo, el madrileño subió un storie en el que aparecía de nuevo con sus perro en brazos y escribía el siguiente mensaje: "Me acaban de entregar a mi perrito, gracias a Dios y a todos por el cariño", por lo que su preocupación terminó con un final feliz.