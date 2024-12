¿Se puede dejar en herencia un perro o un gato? Esto dice la ley

En este sentido, un animal puede pasar a manos de los herederos de manera similar a otros bienes, siempre que se disponga en el testamento o, en ausencia de testamento, según el orden sucesorio. No obstante, si los herederos no desean hacerse cargo del animal , pueden renunciar a esta responsabilidad, situación en la cual se debe buscar una alternativa para su cuidado. En estos casos, es posible que el propio testador haya incluido condiciones para asegurar el bienestar de la mascota, como designar a otra persona o incluso a una organización protectora como responsable en caso de renuncia por parte de los herederos.

A pesar del reconocimiento de su sensibilidad, los animales de compañía no son considerados sujetos de derecho en el ordenamiento jurídico español. Esto implica que no pueden ser nombrados herederos ni legatarios en un testamento, ya que la capacidad para suceder está reservada a las personas físicas y jurídicas. Por lo tanto, no es posible dejar bienes directamente a una mascota en una herencia.