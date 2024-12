Sin embargo, la adopción de una mascota debe estar basada en el verdadero compromiso , algo más importante que darle "una alegría a los niños", tal y como recuerda el abogado animalista Eloi Sarrió: "Lo que yo he visto a lo largo de mi carrera es que, en Navidad, se suelen regalar perritos . Nadie puede negar que los cachorros son muy monos, divertidos y graciosos, pero luego crecen y, si los has adoptado porque te han enamorado o en base a otra decisión impulsiva, luego no van a tener un botón con el que poderles apagar. Para eso es mejor regalar un peluche", señala el experto, invitando siempre a la adopción responsable .

Si la respuesta a estas cinco preguntas es afirmativa, no habrá problemas en la integración de la mascota. Pero, si no, "es mejor buscar otras opciones para regalar, que no incluyan a un ser vivo en la ecuación". "Hay que saber que los cachorros son perros muy energéticos, que pueden romper cosas durante los primeros meses de convivencia y que, al ser sociales, necesitan salir a la calle y dar largos paseos. Quienes ignoran estas características, innatas al animal, acaban teniendo una pérdida de interés por él, siendo éste el segundo motivo de abandono en España, sólo por debajo del abandono de las camadas no deseadas", concluye Sarrió. Y también añade que, en el caso de que la salida de casa del animal está causada por fuerza mayor, debe ser cedido legalmente a una entidad protectora.