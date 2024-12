"Nosotros ayudamos en la aplicación de las políticas de protección animal, en la redacción de la protección de las colonias felinas o en la coordinación de las distintas carteras porque, aunque no lo parezca, los derechos de los animales están relacionados con muchos aspectos institucionales. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo una obra o demolición y hay una colonia felina , cuando hay animales en zonas de hallazgos arqueológicos, cuando la Consejería de Fiestas organiza una mascletá que pueda afectar a las mascotas cercanas o si el ayuntamiento ha decidido hacer una poda y previamente hay que verificar que no haya nidos sobre los árboles", añade Sarrió sobre su extenso currículum.

"Aunque, delante de los jueces, mantenemos la compostura, para abogados como yo es muy duro tener que ver las fotos o los vídeos que atestiguan el maltrato animal. Yo me he pasado noches enteras sin poder dormir y he llorado mucho tras ver esas imágenes", ha confesado en esta entrevista, no solo por su deferencia profesional, sino por ser dueño también de los numerosos gatos y perros que han pasado por su vida y por su staff, pues en su plantilla hay un gato llamado Bebé y un perro, llamado Paquito, con quien le encanta posar en las fotografías.