Cómo funciona la caja negra de los coches

Ver e interpretar todos estos datos no estará a la mano de cualquier usuario , ya que tan solo las autoridades competentes podrán acceder a esta información para poder esclarecer las causas del siniestro.

La caja negra no realiza ni grabaciones de audio ni video, y su información recopilada es anónima. Solo es capaz de registrar datos en situaciones concretas, pero no puede acceder a informaciones como los datos personales del conductor, ni tampoco a los cuatro últimos dígitos del número de identificación del vehículo. Por tanto, no podría inculpar a un conductor en un accidente.