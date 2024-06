Las mejores rutas para hacer con niños este verano

El buen tiempo ha llegado y es previsible que ya se den pocas jornadas desapacibles durante el verano. Así que es el mejor momento para disfrutar del aire libre y de los maravillosos parajes que alberga nuestro país . Y si bien es cierto que recorrer algunos de ellos es más complicado con hijos, hay otras muchas rutas para hacer con niños en las que no solo disfrutarán los más pequeños, sino también los mayores.

A continuación apuntamos algunas de las mejores opciones para salir a disfrutar de la naturaleza con niños. Todas ellas no solo resultan atractivas para cualquier persona, sino que además no son demasiado largas para que los niños puedan hacerlas con relativa facilidad y los padres que deban llevarlos a cuestas no terminen demasiado cansados.