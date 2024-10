¿Qué dispositivos electrónicos no puedes llevar en el equipaje de mano?

Aunque en muchas rutas aéreas se permite llevar un cigarrillo electrónico en el equipaje de mano, su uso y recarga están estrictamente prohibidos a bordo del avión. Además, el líquido de los cigarrillos electrónicos debe cumplir con la norma general de los líquidos en el equipaje de mano, es decir, estar dentro de recipientes de menos de 100 ml. Esto se debe al riesgo de interferencia y a la posibilidad de que las baterías de litio causen un incendio si no se manejan correctamente.

Equipos transmisores de radioaficionado como serían los walkie-talkies, radios transmisoras y otros dispositivos de transmisión de señales están prohibidos en el equipaje de mano. Las aerolíneas son muy estrictas en este aspecto, ya que cualquier alteración en los sistemas de radio del avión puede poner en riesgo la seguridad del vuelo. Por lo tanto, estos dispositivos no pueden ser llevados a bordo en el equipaje de mano.

Otros dispositivos prohibidos en cabina, aunque sean menos habituales, son las impresoras láser y los escáneres , que no se pueden llevar en el equipaje de mano. Esto se debe a que pueden contener componentes que podrían interferir con la electrónica del avión.

Las maletas inteligentes que cuentan con baterías integradas son otro dispositivo que ha generado confusión entre los pasajeros. Las aerolíneas permiten llevar estas maletas solo si se les puede extraer la batería. En caso contrario, no están permitidas ni en la cabina ni en la bodega del avión, ya que las baterías no extraíbles representan un riesgo de incendio.

Se pueden llevar hasta cuatro baterías pequeñas (menos de 100Wh) y dos baterías medianas (entre 100Wh y 160Wh) en el equipaje de mano. Las baterías más grandes deben transportarse como carga especial. Es importante que las baterías de repuesto estén embaladas por separado en su embalaje original o, si no lo tienes, cubriendo los puntos de contacto con cinta adhesiva no conductora. Estas no deben estar en el equipaje facturado.