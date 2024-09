“Si has contratado una maleta para llevar en la bodega, podrás facturar las 2 cosas juntas, siempre y cuando no superen el peso máximo. Es decir, si en tu reserva llevas una maleta de 20 kg, ese será el peso total que pueden sumar tu maleta y tu sombrilla. Si no has contratado ninguna maleta facturada para tu viaje, tendrás que facturar tu sombrilla como si fuera un equipaje más”.